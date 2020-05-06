Электробусы вышли на маршрут № т7 в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На маршруте № т7, который проходит на западе и в центре Москвы, начали курсировать электробусы. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс". Электробусы следуют от метро "Парк Победы" до кинотеатра "Ударник".

Как рассказали в пресс-службе перевозчика, число электробусных маршрутов в столице достигло 25. Транспортом нового поколения москвичи могут воспользоваться на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре столицы.

Поставками электробусов и зарядных станций занимаются российские компании КАМАЗ и ГАЗ. Предприятия отвечают за полную функциональность подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.

В московском электробусе 30 мест для сидения, вмещает 85 пассажиров и соответствует самым высоким стандартам безопасности.

Отмечается, что транспорт оборудован всем необходимым для комфортного проезда всех пассажиров, в том числе маломобильных. В салоне расположена система климат-контроля и видеонаблюдения. Для горожан доступны USB-слоты для зарядки мобильных устройств.

Ранее электробусы вышли на маршрут № 76 на северо-востоке Москвы.