Электробусы вышли на маршрут № т7 в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На маршруте № т7, который проходит на западе и в центре Москвы, начали курсировать электробусы. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс". Электробусы следуют от метро "Парк Победы" до кинотеатра "Ударник".
Как рассказали в пресс-службе перевозчика, число электробусных маршрутов в столице достигло 25. Транспортом нового поколения москвичи могут воспользоваться на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре столицы.
Поставками электробусов и зарядных станций занимаются российские компании КАМАЗ и ГАЗ. Предприятия отвечают за полную функциональность подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.
В московском электробусе 30 мест для сидения, вмещает 85 пассажиров и соответствует самым высоким стандартам безопасности.
Отмечается, что транспорт оборудован всем необходимым для комфортного проезда всех пассажиров, в том числе маломобильных. В салоне расположена система климат-контроля и видеонаблюдения. Для горожан доступны USB-слоты для зарядки мобильных устройств.
Ранее электробусы вышли на маршрут № 76 на северо-востоке Москвы.
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