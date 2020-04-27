Электробусы вышли на маршрут № 76 на северо-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Электробусы стали обслуживать пассажиров на маршруте № 76 на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.
Автобус на электрическом двигателе следует от ВДНХ до метро "Владыкино". По пути также лежат метро "ВДНХ", 1-я Останкинская и Ботаническая улицы.
С учетом открытого направления в Москве работает уже 24 электробусных маршрута. Современная технология применяется на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре столицы. От обычных автобусов новый транспорт отличается повышенным удобством для маломобильных граждан, камерами наблюдения, медиаэкранами и USB-слотами для зарядки мобильных устройств.
Поставщиками электробусов для города выступают российские производители КАМАЗ и ГАЗ. Помимо непосредственных продаж составов, специалисты также обязаны осуществлять техническую поддержку в течение следующих 15 лет.
Ранее стало известно, что Москва в 2019 году вошла в число городов с наименьшим уровнем концентрации выхлопных газов. В столичном комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений заявили, что это результат в том числе развития электромобилей.
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