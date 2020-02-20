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Город

07:51

Электробусы за полтора года перевезли более 30 миллионов пассажиров

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичи все чаще начинают отдавать предпочтение электробусам. С момента запуска в 2018 году этот вида транспорта перевез более 30 миллионов пассажиров, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что ежедневно электробусами пользуются более 160 тысяч горожан. Инновационный транспорт курсирует уже по 20 направлениям на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре столицы.

"Планируем, что к концу года их количество увеличится до 600", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В электробусе могут единовременно ехать 85 пассажиров. Посадочных мест в нем выделено 30. Такой транспорт приспособлен для маломобильных граждан: наличествуют низкий уровень пола, пандусы. В салоне есть системы климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, информационные медиаэкраны и бесплатный Wi-Fi.

Ранее сообщалось, что электробусы вышли на новый маршрут на западе столицы. Транспорт стал курсировать от Крылатского по Осеннему бульвару через метро "Крылатское", далее по дублеру Рублевского шоссе, улице Крылатской и Островной – до спортцентра "Крылатское".

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