Электробусы вышли на новый маршрут на западе столицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Электробусы начали курсировать на маршруте №832 на западе города. Таким образом, этот маршрут стал двадцатым в столице, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

"Транспорт курсирует от Крылатского по Осеннему бульвару через метро "Крылатское", далее по дублеру Рублевского шоссе, улице Крылатской и Островной – до спортцентра "Крылатское", – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что ранее электробусы впервые вышли на ночной маршрут, который проходит от улицы Уссурийской на востоке столицы до метро "Китай-город".

Всего по городу курсирует около 300 электрических автобусов. Каждый день ими пользуется около 150 тысяч пассажиров. Электробусы вмещают 85 пассажиров и имеют 30 и более посадочных мест.

В электробусах предусмотрен низкий уровень пола, они оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения. В салоне располагаются медиаэкраны, USB-слоты для зарядки мобильных устройств. Запас энергии машины пополняют на конечных станциях за 6–12 минут. Без подзарядки электробус может проехать 40–50 километров. Поставщики – КамАЗ и ГАЗ – отвечают за полную функциональность транспорта и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.

Ранее сообщалось, что в столице планируется увеличить парк электробусов вдвое. Ежедневно этим видом транспорта пользуются около 150 тысяч пассажиров. Число направлений, на которых курсируют электробусы, достигло 19.