Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Электробусы начали работать на ночном маршруте Н3, который проходит от Уссурийской улицы на востоке столицы до станции метро "Китай-город". Сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Таким образом, число направлений, на которых курсируют электробусы, достигло 19.

"Отметим, что на ночном маршруте электробусы появились впервые. Таким образом, число направлений, на которых курсируют электробусы, достигло 19", – говорится в сообщении.

В декабре в столице заработал еще один электробусный маршрут. Электробусы начали курсировать по маршруту № т17, который проходит от Киевского вокзала до станции метро "Озерная". В ноябре электробусы начали работать на маршруте № 205к – от Киевского вокзала до улицы Довженко.

Всего по городу курсирует около 300 электрических автобусов. Каждый день ими пользуется около 150 тысяч пассажиров. Электробусы вмещают 85 пассажиров и имеют 30 и более посадочных мест.

В электробусах предусмотрен низкий уровень пола, они оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения. В салоне располагаются медиаэкраны, USB-слоты для зарядки мобильных устройств. Запас энергии машины пополняют на конечных станциях за 6–12 минут. Без подзарядки электробус может проехать 40–50 километров. Поставщики – КамАЗ и ГАЗ – отвечают за полную функциональность транспорта и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.

