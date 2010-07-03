Число электробусных маршрутов в столице увеличилось до 16

Фото: Москва 24/Александр Сивцов
Электробусы начали курсировать по двум новым маршрутам, сообщает пресс-служба Мосгортранса. Благодаря этому их число увеличилось до 16.
Инновационный транспорт вышел на линии в районе Киевского вокзала: на маршрутах № т34к и 791.
Первый проходит от Киевского вокзала через улицу Мосфильмовскую, метро "Ломоносовский проспект", "Университет" и проспект Вернадского до улицы Кравченко. Второй маршрут связал вокзал с 4-м Сетуньским проездом на западе Москвы.
Главный инженер Мосгортранса Павел Хмелев рассказал, что в этом году у Киевского вокзала полностью обновили площадь, сделали удобный пересадочный узел, установили зарядные станции.
"Мы перевели на электробусы два автобусных маршрута, по мере дальнейшего подключения зарядной инфраструктуры количество электробусных маршрутов здесь увеличится. Сегодня общее число экологически чистых автобусов на улицах столицы составляет 245 машин", – подчеркнул он.
Ранее московский электробус стал лауреатом в специальной номинации ежегодной премии "Автомобиль года в России". Экологически чистые автобусы признали лучшими в классе пассажирского транспорта.
Электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Салон оснащен системами спутниковой навигации, климат-контроля, а также USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, бесплатным Wi-Fi и информационными медиаэкранами.
Сергей Собянин ранее сообщил, что до конца текущего года количество электробусов в столице достигнет 300 единиц. Мэр также отметил, что с момента выхода электробусов на маршруты число перевезенных пассажиров превысило 11 миллионов человек.
Маршрут электробуса №т76 стал самым популярным в столице
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