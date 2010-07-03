До конца года выделенки появятся на 15 участках дорог

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

На 15 участках дорог в Москве появятся выделенные полосы, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Приоритет общественному транспорту дадут на наиболее загруженных улицах столицы.

По новым выделенкам сможет следовать транспорт, который курсирует по 147 городским и пригородным маршрутам. Ежедневно этими направлениями пользуются около 300 тысяч пассажиров.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, за счет новых полос, автобусы, троллейбусы и электробусы поедут быстрее, а пассажиры смогут точнее планировать свои поездки и меньше времени тратить на дорогу.

Длина 11 участков, где организуют выделенные полосы, не превысит одного километра. В частности, протяженность полос на Марксистской и Яузской улицах, а также в Орликове переулке – по 400 метров каждая, на Самотечной улице – 470 метров, на улице Красного Маяка – 250 метров, на Головинской эстакаде – 740 метров.

На Волгоградском проспекте выделенки появятся сразу на нескольких участках и их общая длина составит почти восемь километров.

В Проектируемом проезде № 5108 выделенка растянется на два километра. На улице Александры Монаховой в ТиНАО выделенка протянется на два километра, а на Калужском шоссе – 18 километров.

Всего до конца года в столице появится 34 километра новых полос для общественного транспорта. С их открытием в Москве будет действовать 369 километров выделенок.

Ранее стало известно, что автомобили социального такси теперь могут ездить по выделенным полосам. Это позволит маломобильным москвичам быстрее доехать до медицинских, культурных и социальных учреждений.

По словам заместителя гендиректора Мосгортранса Максима Коновалова, соцтакси являются очень востребованными среди жителей столицы с ограниченными возможностями.

