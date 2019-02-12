Собянин рассказал о развитии дорожной сети Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве 2018 год стал рекордным по темпам строительства дорог. В городе за год построили 127 километров новых дорог, 55 мостов, эстакад и тоннелей, а также 19 пешеходных переходов. Об этом Сергей Собянин заявил на отчетном мероприятии Стройкомплекса, которое было посвящено результатам работы и задачам на ближайшие годы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам мэра, завершилась реконструкция Варшавского и Калужского шоссе, закончены основные объекты Северо-Западной и три новых участка Северо-Восточной хорды.

"Практически окончено строительство Северо-Западной хорды, готовы вставить две трети Северо-Восточной хорды, значительная часть Южной рокады, Калужское шоссе и целый ряд других проектов", – сказал Собянин. Он отметил, что в ближайшие годы планируется построить еще 500 километров дорог.

"Конечно, их трудно сопоставлять с дорогами, которые мы прокладываем в чистом поле, но в городской среде, в городе строить такие объемы тяжело – в основном это сложнейшие инженерные сооружения, тоннели, эстакады, путепроводы. Крайне сложный проект в такой динамике не реализуется практически ни в одном городе мира", – отметил мэр Москвы.

В текущем году начнут строить Юго-Восточную хорду. Четыре хорды образуют вокруг Москвы новое кольцо, которое поможет разгрузить дороги в центре города. В 2019 году в эксплуатацию собираются сдать сразу несколько крупных дорожных объектов.

Ранее сообщалось, что в четвертом квартале нынешнего года планируют завершить строительство эстакады на Дорожной улице.

Также на этой улице появятся три подземных пешеходных перехода. После реконструкции Дорожная улица станет полноценной магистралью с двумя полосами движения в каждом направлении. Кроме того, будет обеспечен еще один удобный выезд автотранспорта на МКАД, который разгрузит Варшавское шоссе.