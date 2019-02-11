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11 февраля, 19:39

Эстакаду на Дорожной улице построят в конце 2019 года

строительство дороги

11 февраля, 19:39

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство эстакады на Дорожной улице планируют завершить в четвертом квартале 2019 года. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

"В настоящее время установлено три промежуточные опоры под монтаж металлического пролетного строения, ведется устройство подпорных стенок. В ближайшее время начнутся работы по устройству бетонной части пролетного строения", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Также на Дорожной улице появятся три подземных пешеходных перехода. После реконструкции Дорожная улица станет полноценной магистралью с двумя полосами движения в каждом направлении. Кроме того, будет обеспечен еще один удобный выезд автотранспорта на МКАД, который разгрузит Варшавское шоссе.

Как ранее сообщил Сергей Собянин, в ближайшие годы в Москве построят 500 километров дорог. Речь идет о сложных инженерных сооружениях – это тоннели, эстакады и путепроводы.

Мэр также рассказал, что развиваться будут и железные дороги. Так, в следующем году, по словам мэра, пользоваться электричками буду еще 1,3 миллиона человек.

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строительство дороги

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