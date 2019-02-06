Новые съезды возведут на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На пересечении МКАД с Волоколамским шоссе построят новые съезды, говорится на сайте столичного Стройкомплекса.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, существующая развязка МКАД и Волоколамского шоссе работает на пределе своей пропускной способности, так как она устроена по устаревшему "клеверному" типу. Новые съезды помогут обеспечить непрерывное движение на участке.

Все работы по реконструкции шоссе планируют завершить в 2021 году. Проект реконструкции предполагает расширение Волоколамского шоссе из области в центр до пяти полос, строительство бокового проезда Волоколамского шоссе из области в центр в пределах МКАД. Также планируется реконструировать путепровод на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе на восемь полос в одном направлении и построить разворотную эстакаду с внутренней на внешнюю сторону МКАД.

Ранее сообщалось, что в ближайшие годы на МКАД реконструируют девять транспортных развязок. Строительство будет вестись на пересечении МКАД с улицами Поляны, Липецкая, Верхние Поля, Капотня, а также с Алтуфьевским и Осташковским шоссе. Уже идет работа на пересечениях с Бесединским и Волоколамским шоссе и улицей Генерала Дорохова.

Реконструкция значительно разгрузит МКАД и улучшит транспортную ситуацию в районе пересечения магистралей и на всем протяжении вылетной трассы.

В Москве до конца года построят 55 километров дорог, 16 искусственных сооружений и 11 пешеходных переходов.