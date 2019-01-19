На МКАД реконструируют девять развязок

В ближайшие годы на МКАД реконструируют девять транспортных развязок. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Строительство будет вестись на пересечении МКАД с улицами Поляны, Липецкая, Верхние Поля, Капотня, а также с Алтуфьевским и Осташковским шоссе. Уже идет работа на пересечениях с Бесединским и Волоколамским шоссе и улицей Генерала Дорохова, передает Агентство "Москва".
Реконструкция значительно разгрузит МКАД и улучшит транспортную ситуацию в районе пересечения магистралей и на всем протяжении вылетной трассы.
В Москве до конца года построят 55 километров дорог, 16 искусственных сооружений и 11 пешеходных переходов. К наиболее значимым объектам относятся участок Северо-Западной хорды от улицы Нижние Мневники до проспекта Маршала Жукова с устройством балочного моста и строительством разворотной эстакады на Волоколамском шоссе.
На этой неделе Сергей Собянин открыл движение по разворотной эстакаде с Волоколамского шоссе на улице Академика Курчатова. Ожидается, что она в несколько раз уменьшит перепробег личного и общественного транспорта и улучшит транспортное обслуживание в прилегающих районах.
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