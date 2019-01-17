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14:04

Собянин открыл новую эстакаду на Волоколамском шоссе

мэр Москвы Сергей Собянин город строительство

14:04

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин открыл движение по разворотной эстакаде с Волоколамского шоссе на улице Академика Курчатова. Мэр отметил, что строители сдали эстакаду на год раньше запланированного срока.

"Мы продолжаем активную реконструкцию Волоколамки – одного из самых проблемных транспортных объектов. В начале мы реконструировали примыкание Волоколамки к Ленинградке, закончили сложнейшие тоннели. Затем провели реконструкцию магистрали в районе "Спартака", – отметил мэр.

Четвертым этапом станет реконструкция развязки на МКАД и прилегающих улиц.

Собянин подчеркнул, что новая эстакада в несколько раз уменьшит перепробег личного и общественного транспорта, улучшит транспортное обслуживание в прилегающих районах. Кроме того, мэр поблагодарил строителей за работу.

Эстакада обеспечивает разворот на Волоколамском шоссе при движении из центра в область, а также съезд на улицу Академика Курчатова. Строительство велось в рамках реконструкции участка Волоколамского шоссе от улицы Академика Курчатова до МЦК.

Открытие эстакады улучшит дорожную ситуацию на Волоколамском шоссе и транспортную доступность районов Щукино и Покровское-Стрешнево.

Также в рамках реконструкции Волоколамского шоссе от улицы Академика Курчатова до МЦК провели реконструкцию основного хода шоссе с разворотом у МЦК, местных проездов и подземного пешеходного перехода.

Кроме того, в рамках благоустройства прилегающей территории обустроили газоны, высадили деревья и кустарники.

Работы по реконструкции начали в январе 2018 года. Во втором квартале 2019 года планируется завершить переустройство инженерных коммуникаций.

Ранее сообщалось, что летом планируют начать работы по реконструкции путепровода, который находится на Дмитровском шоссе в районе платформы "Петровско-Разумовская". Его построили в 1965 году.

После реконструкции Дмитровский путепровод будет обеспечивать движение транспорта по четырем полосам в каждом направлении.

мэр Москвы Сергей Собянин город строительство

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