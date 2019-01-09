Более 50 км дорог планируют построить в Москве до конца года

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Порядка 50 км дорог планируется построить в Москве за 2019 год, передает Агентство "Москва", ссылаясь на заявление руководителя столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.

Он уточнил, что в планах на год – строительство 55 км дорог, 16 искусственных сооружений и 11 пешеходных переходов.

К наиболее значимым объектам относятся участок Северо-Западной хорды от улицы Нижние Мневники до проспекта Маршала Жукова с устройством балочного моста и строительством разворотной эстакады на Волоколамском шоссе.

Ранее сообщалось, что СЗХ объединит территории четырех округов Москвы – Северо-Восточного, Северного, Северо-Западного и Западного.

Протяженность дорог хорды составит 83 километра. Она пройдет от Сколковского до Ярославского шоссе, разгрузит центр Москвы и свяжет между собой периферийные районы.

На новой магистрали будет 2 моста, 7 тоннелей, 30 пешеходных переходов и 16 эстакад.

Кроме этого, предусмотрено строительство железнодорожного путепровода через Казанское направление МЖД от улицы Пруд Ключики до улицы 1-я Фрезерная, а также возведение путепровода через Курское направление МЖД.