Более 50 км дорог планируют построить в Москве до конца года

Порядка 50 км дорог планируется построить в Москве за 2019 год, передает Агентство "Москва", ссылаясь на заявление руководителя столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.
Он уточнил, что в планах на год – строительство 55 км дорог, 16 искусственных сооружений и 11 пешеходных переходов.
К наиболее значимым объектам относятся участок Северо-Западной хорды от улицы Нижние Мневники до проспекта Маршала Жукова с устройством балочного моста и строительством разворотной эстакады на Волоколамском шоссе.
Ранее сообщалось, что СЗХ объединит территории четырех округов Москвы – Северо-Восточного, Северного, Северо-Западного и Западного.
Протяженность дорог хорды составит 83 километра. Она пройдет от Сколковского до Ярославского шоссе, разгрузит центр Москвы и свяжет между собой периферийные районы.
На новой магистрали будет 2 моста, 7 тоннелей, 30 пешеходных переходов и 16 эстакад.
Кроме этого, предусмотрено строительство железнодорожного путепровода через Казанское направление МЖД от улицы Пруд Ключики до улицы 1-я Фрезерная, а также возведение путепровода через Курское направление МЖД.
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