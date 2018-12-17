Северо-Западную хорду достроят в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Последний участок Северо-Западной хорды (СЗХ) с балочным мостом через канал имени Москвы достроят в 2019 году. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
"В целом работы по строительству Северо-Западной хорды завершены. Остался один участок от улицы Нижние Мневники до проспекта Маршала Жукова. Он будет открыт в 2019 году", – передает "Интерфакс" его слова.
СЗХ объединит территории четырех округов Москвы – Северо-Восточного, Северного, Северо-Западного и Западного. Протяженность дорог хорды составит 83 километра. Она пройдет от Сколковского до Ярославского шоссе, разгрузит центр Москвы и свяжет между собой периферийные районы. На новой магистрали будет два моста, семь тоннелей, 30 пешеходных переходов и 16 эстакад.
На прошлой неделе сообщалось, что на 70 процентов завершено строительство Северо-Восточной хорды. В 2019 году начнут строить участок от Дмитровского до Ярославского шоссе. Сейчас разрабатывается документация для участка хорды от Ярославского до Открытого шоссе. Специалисты учитывают прохождение трассы через "Лосиный остров".
Также в будущем планируется строительство 36-километровой Юго-Восточной хорды от Шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта. Эта хорда будет связана с Третьим Транспортным кольцом.
Как Юго-Восточная хорда изменит транспортный каркас города
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