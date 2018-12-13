Северо-Восточная хорда готова почти на 70%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Строительные работы на Северо-Восточной хорде в Москве выполнены почти на 70%. Такое заявление сделал заместитель руководителя столичного департамента строительства Петр Аксенов, передает ТАСС.

В 2019 году планируют начать строительство на участке от Дмитровского до Ярославского шоссе. Кроме того, сейчас разрабатывается градостроительная документация для участка хорды от Ярославского до Открытого шоссе. Специалисты учитывают прохождение трассы через "Лосиный остров".

В планах также приступить к возведению Юго-Восточной хорды, длина которой составит 36 километров. Она протянется от Шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта и будет связана с Третьим Транспортным кольцом.

Первый участок трасс собираются запустить до конца 2020 года, а полностью достроить хорду должны к 2025 году. В рамках проекта предстоит построить эстакаду над Грайвороновской улицей. Помимо этого, будет сооружена развязка с Волгоградским проспектом, Каширским шоссе, а также построен мост через Москву-реку.

Ранее заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин заявил, что Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Западная хорды и Южная рокада образуют полноценное транспортное кольцо протяженностью 133 километра. Он подчеркнул, что это сопоставимо с МКАД, длина которого составляет 109 километров.

