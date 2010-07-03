Новая выделенная полоса появится на Волгоградском проспекте до конца лета

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Первая выделенная полоса для магистрального маршрута за пределами центра заработает в столице до конца лета, сообщил Сергей Собянин.

"До конца лета заработает первая выделенная полоса для магистрального маршрута за пределами центра – на Волгоградском проспекте", – написал Собянин в Twitter.

Мэр отметил, с начала текущего года в сети "Магистраль" совершено более 50 миллионов поездок.

По словам Собянина, автобусы М89 будут быстрее довозить жителей районов Текстильщики, Кузьминки и Жулебино до МЦК.

Проект "Магистраль" стартовал в 2016 году. Он объединяет более 40 маршрутов, которые проходят от центра Москвы к проспектам и окраинам. Автобусы, троллейбусы и трамваи приезжают на остановки каждые 5−7 минут.

Ранее Собянин заявил, что пассажиропоток сети автобусов "Магистраль" превысил полмиллиона пассажиров в день.

Он добавил, что многие москвичи, работающие в центре, стали предпочитать автобусы личному автомобилю, поскольку так быстрее и дешевле.

