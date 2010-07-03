Количество электробусов в столице достигнет 300 до конца года

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

В столице количество электробусов достигнет 300 единиц до конца текущего года, сообщил Сергей Собянин на своем сайте.

"Сегодня Москва – лидер среди европейских городов по количеству электробусов на дорогах. Планируется, что до конца 2019 года число машин достигнет 300", – написал мэр.

Собянин также отметил, что с момента выхода электробусов на маршруты число перевезенных пассажиров превысило 11 миллионов человек.

"1 сентября 2018 года городской транспорт сделал большой шаг в будущее. На маршрут №73 от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева вышли первые электробусы – бесшумная и экологически чистая альтернатива дизельным автобусам. Спустя год уже 210 электробусов перевозят пассажиров по 14 маршрутам. Ежедневно ими пользуются более 100 тысяч человек", – подчеркнул он.

Мэр добавил, что число перевезенных пассажиров превысило 11 миллионов человек с момента выхода электробусов на маршруты.

"Электробусы поставляют в столицу отечественные автозаводы "КаМАЗ" и "ГАЗ". По сервисным контрактам они отвечают за эксплуатацию подвижного состава и зарядных станций в течение 15 лет. Суммарные затраты на его эксплуатацию на 10% ниже, чем у троллейбуса, а срок эксплуатации – на 50% дольше, чем у автобуса", – подчеркнул он.

Кроме того, мэр сообщил, что с 2021 года город планирует практически полностью отказаться от закупок дизельных автобусов.

Накануне стало известно, что в колледже железнодорожного и городского транспорта начали готовить специалистов по обслуживанию и эксплуатации электробусов и электромобилей.

Студенты учатся ремонтировать различные типы энергетических установок и диагностировать системы, механизмы и узлы электрических транспортных средств, а также обслуживать современные аккумуляторные батареи. Практику они проходят в ГУП "Мосгортранс".

Ранее московский электробус стал лауреатом в специальной номинации ежегодной премии "Автомобиль года в России". Экологически чистые автобусы признали лучшими в классе пассажирского транспорта.

Электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Салон оснащен системами спутниковой навигации, климат-контроля, а также USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, бесплатным Wi-Fi и информационными медиаэкранами.