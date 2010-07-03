В Москве стали готовить специалистов по обслуживанию электробусов

17:04
17:04
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Специалистов по обслуживанию и эксплуатации электробусов и электромобилей готовят в колледже железнодорожного и городского транспорта. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Студенты учатся ремонтировать различные типы энергетических установок и диагностировать системы, механизмы и узлы электрических транспортных средств, а также обслуживать современные аккумуляторные батареи. Практику они проходят в ГУП "Мосгортранс".
"Новые задачи требуют новых подготовленных кадров, городу необходимы высококвалифицированные специалисты. Наши студенты получают навыки будущего, связанные с обслуживанием и ремонтом электромобилей и электробусов", – рассказал директор колледжа железнодорожного и городского транспорта Дмитрий Выдрин.
В топ-100 лучших образовательных организаций России 2018 года вошли 27 столичных колледжей. В них студентов обучают проектированию 3D-печати в строительстве, диагностике, управлению и обслуживанию роботизированных систем, лазерным технологиям, проектированию инфраструктуры "Умный дом" и другому.
Ранее сообщалось, что министерство просвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по профессиям и специальностям, которые признаны устаревшими. Набор хотят прекратить по девяти профессиям и 23 специальностям, среди которых техническая эксплуатация промышленного оборудования, оптик-механик, станочник и другие.
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