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17:04

В Москве стали готовить специалистов по обслуживанию электробусов

город образование

17:04

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Специалистов по обслуживанию и эксплуатации электробусов и электромобилей готовят в колледже железнодорожного и городского транспорта. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Студенты учатся ремонтировать различные типы энергетических установок и диагностировать системы, механизмы и узлы электрических транспортных средств, а также обслуживать современные аккумуляторные батареи. Практику они проходят в ГУП "Мосгортранс".

"Новые задачи требуют новых подготовленных кадров, городу необходимы высококвалифицированные специалисты. Наши студенты получают навыки будущего, связанные с обслуживанием и ремонтом электромобилей и электробусов", – рассказал директор колледжа железнодорожного и городского транспорта Дмитрий Выдрин.

В топ-100 лучших образовательных организаций России 2018 года вошли 27 столичных колледжей. В них студентов обучают проектированию 3D-печати в строительстве, диагностике, управлению и обслуживанию роботизированных систем, лазерным технологиям, проектированию инфраструктуры "Умный дом" и другому.

Ранее сообщалось, что министерство просвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по профессиям и специальностям, которые признаны устаревшими. Набор хотят прекратить по девяти профессиям и 23 специальностям, среди которых техническая эксплуатация промышленного оборудования, оптик-механик, станочник и другие.

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