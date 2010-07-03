Колледжи могут прекратить прием по 30 специальностям с 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство просвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по профессиям и специальностям, которые признаны устаревшими. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как уточняется, набор прекратят по девяти профессиям и 23 специальностям, среди которых техническая эксплуатация промышленного оборудования, оптик-механик, станочник и другие.

"Министерством разработан и вынесен на обсуждение проект приказа о пересмотре содержания перечней профессий и специальностей в профобразовании", – говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что проект предусматривает остановку с 2021 года приема по программам, устаревшим и не соответствующим запросам современного рынка труда, но не подразумевает исключения подготовки специалистов по конкретным профессиям.

"Современные навыки и компетенции указанных профессий и специальностей в более актуальном формате заложены в программах подготовки топ-50 перспективных профессий и специальностей, утвержденных ранее Минтрудом и Минпросвещения РФ", – говорится в сообщении.

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева сообщила, что с 2020 года из перечня профессий исчезнут около 100 специальностей, по которым готовят в колледжах и техникумах, так как за прошедшие пять лет на них "никто или почти никто не поступал".

Она пояснила, что некоторые профессии устарели, а другим можно обучиться на краткосрочных курсах. В пример министр привела ткачей, сборщиков изделий электронной техники, вышивальщиц, а также изготовителей эмалированной посуды и сушильщиков в бумажном производстве.

Весной в министерстве науки и высшего образования России назвали эффективную схему для трудоустройства выпускников. По мнению специалистов, к настоящему времени основным механизмом является целевое обучение, при котором студент учится бесплатно за счет учреждения, в котором он после окончания учебы будет работать определенное время. Время работы оговаривается при поступлении в вуз и при заключении договора.