Университет глазами студента: время свободы и возможностей

25 января по всей стране официально отмечается День российского студенчества. Мы решили пообщаться с пятью студентами московских вузов о том, что значит для них их альма-матер, какая еда в столовой самая вкусная и как они проводят свободное время. Забегая вперед – мы поняли, что студентом быть круто. Это время выбора, возможностей, ошибок и решений.

Анна Кокарева / МГУ им. М.В.Ломоносова / 4 курс

Факультет: Юридический / Кафедра: Конституционное и муниципальное право

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Что для тебя твой университет?

Мой университет – очень большой, и ты находишься в постоянном общении с интересными ребятами с разных факультетов, можешь участвовать в их мероприятиях. Для меня – это возможность для коммуникации. У нас можно свободно посещать лекции других факультетов, знакомясь с предметом и преподавателями.

Какие качества ты ценишь в своих преподавателях?

Профессионализм. На юридическом факультете многие преподаватели не только теоретики, но и практикующие юристы. Интересно, когда рассказывают реальные кейсы. А еще – чувство юмора.

Самый любимый предмет?

Я хоть и не специализируюсь на уголовном праве, но мне больше всего нравился именно этот предмет. Преподаватель очень классно раскрыл его для студентов.

А самый нелюбимый?

Практически все исторические предметы, например, ИОГП (история отечественного государства и права).

Самая вкусная еда в столовой?

Запеченная индейка под сыром с ананасом и гречка.

Какую музыку ты слушаешь?

Я меломан, но когда я настраиваюсь на экзамен, мне хочется что-нибудь тяжелого послушать, чтобы взбодриться, например, Imagine Dragons. Люблю Queen и Эда Ширана. Также слушаю классику, но в основном это зарубежная музыка, нашу не люблю.

Как ты проводишь свободное время?

Пишу диплом, учу английский, занимаюсь спортом, провожу время с семьей и друзьями, читаю литературу для души, потому что на юрфаке нужно очень много читать специализированной литературы.

Самое странное, что ты делала в университете?

Для сдачи зачета по "профессиональной этике юриста" одним из негласных критериев для его получения являлся внешний вид. Нужно было прийти в официальной одежде, а девочкам без макияжа и с убранными волосами. Я ещё никогда не видела всех своих однокурсников такими красивыми.

Какие плюсы ты видишь для себя в том, что ты студент?

Во-первых, это постоянное общение. Во-вторых, перед студентом много возможностей. Ты можешь попробовать все, потому что на тебе нет особой ответственности. Можно ошибиться и сделать выбор заново. И, в-третьих, это постоянное развитие, ты сам делаешь апгрейд самого себя.

Что ты пожелаешь будущим студентам МГУ?

Не стоит зацикливаться на учебе, иначе ничего не будет получаться. Студенческая жизнь такая короткая, но очень яркая. Важно найти баланс между учебой и социальной жизнью в университете. В этом возрасте молодой человек должен социализироваться, найти себя, и не только в учебе. И еще как можно больше общаться и развиваться в других сферах.

Инал Катаев, МГТУ им. Баумана / 2 курс магистратуры

Факультет: Робототехника и комплексная автоматизация / Кафедра: Теория механизмов и машин

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Что для тебя твой университет?

Бауманка для меня это то место, которое заложило во мне стержень к познаниям, научила меня добиваться своих целей. Это мой второй дом.

Какие качества ты ценишь в своих преподавателях?

Отзывчивость, потому что к ним можно обратиться с любым вопросом. Всегда готовы поддержать инициативных студентов, если есть желание написать статью или провести исследование, всегда посоветуют источники и людей, которые могут помочь.

Самый любимый предмет?

У меня их два: теория механизмов и машин и сопротивление материалов. Эти два предмета позволяют увидеть мир вокруг с другой стороны. На базе этих знаний можно подойти с умом к решению тех или иных задач, включая бытовые.

А самый нелюбимый?

Математический анализ. Не очень люблю настолько точные предметы.

Самая вкусная еда в столовой?

Макароны с котлетами из индейки. Все как надо.

Какую музыку ты слушаешь?

Metallica. Любовь к этой группе появилась не сразу. Благодаря этой группе я полюбил писателя Хемингуэя, потому что у них есть песня For Whom the Bell Tolls ("По ком звонит колокол").

Как ты проводишь свободное время?

По возможности хожу в тренажерный зал и бассейн. Иногда рисую, но это реже. Также люблю работать с кожей, делаю для себя небольшие аксессуары. Ручной труд хорошо успокаивает, и на выходе получается что-то красивое и полезное.

Самое странное, что ты делал в университете?

Не могу такого вспомнить.

Какие плюсы ты видишь для себя в том, что ты студент?

Мне нравится учиться, сам этот процесс. Я хочу свою жизнь связать с наукой, например, в качестве преподавателя. Поэтому будучи студентом я стараюсь понять логику студента, чтобы в дальнейшем можно было использовать эти знания на благо самих студентов. А также безлимитный проезд на метро и общественном транспорте.

Что ты пожелаешь будущим студентам Бауманки?

В Бауманку нужно поступать тем, кто действительно тяготеет к техническим дисциплинам. Обязательно нужна настойчивость и ответственность, так как учеба здесь не самая легкая. Не стоит много прогуливать, так как если дать слабину один раз, потом это может превратиться в систему.

Ксения Лаврова, ВГИК имени С. А. Герасимова / 3 курс

Факультет: Режиссерский / Кафедра: Кино и телевидение

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Что для тебя твой университет?

Мой университет – это семья, так как ты со своей мастерской и мастерами находишься вместе "24 на семь", и ты просто не представляешь свою жизнь без этого потока радостных людей, без общих работ и съемок. Все студенты ВГИКа дружат между собой, здесь нет никакого эйджизма.

Какие качества ты ценишь в своих преподавателях?

Толерантность к студентам, потому что сюда приходят люди абсолютно с разными способностями и взглядами. Они подбирают индивидуальный подход к каждому, пытаясь сгладить углы и направить на правильный путь. Также, несмотря на их возраст, они очень молоды. Наши преподаватели секут фишку, они нам как вторые мамы и папы.

Самый любимый предмет?

Изначально – режиссура, где нам рассказывали про все азы и про то, как все снимается. Потом, когда мы подросли и получили определенный опыт, у нас появилась драматургия. Преподаватель энергично подает материал, а мы узнаем, как, почему и что из чего вытекает. Можем и посмеяться, и поглумиться друг над другом.

А самый нелюбимый?

Я лично не понимаю, зачем нужен предмет ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), если этот курс есть в школе.

Самая вкусная еда в столовой?

Куриное филе в бризоле и творожная запеканка.

Какую музыку ты слушаешь?

Я меломан, на самом деле, слушаю от классики до рока и попсы, за которую мне порой даже стыдно. Мне нравится классическая музыка, в особенности танго Пьяццоллы Libertango и Por Una Cabeza.

Как ты проводишь свободное время?

В основном за монтажом своих работ. Если получается, то хожу в кино, чтобы посмотреть и обсудить новинки, также читаю книги, в последнее время читаю Пелевина. Меня привлекает его логика и подача материала.

Самое странное, что ты делала в университете?

Мы украли для клипа чугунную ванну с художественного факультета. Клип сняли, а ванна осталась и использовалась в виде кровати для сна.

Какие плюсы ты видишь для себя в том, что ты студент?

Для меня открываются возможности, я могу выбрать будущий путь, потому что после окончания ВГИКа ты можешь быть как режиссером, так и переквалифицироваться, например, на кинокритика или оператора. У студента есть некие льготы, можно ходить в Третьяковскую галерею бесплатно для изучения композиций картин, посещать фестивали или делать коллаборации с другими университетами, таким образом увеличивая круг знакомств.

Что ты пожелаешь будущим студентам ВГИКа?

Пожелаю найти свою команду, потому что это очень трудно. Главное – работать в унисон, вовремя оформлять все документы, брать технику заранее, чтобы избежать огромных очередей. И относиться ко всему проще, не воспринимать как задание, а делать все от души и с удовольствием.

Жора Сукасян, НИУ ВШЭ / 3 курс

Факультет: Международный институт экономики и финансов

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Что для тебя твой университет?

Все говорили, что экономика – не наука, но сейчас я понимаю, что качество образования здесь намного выше, чем в остальных вузах. Здесь можно выбрать и предмет, и специализацию, все гибко, поэтому для меня это возможность выбора.

Какие качества ты ценишь в своих преподавателях?

Они очень профессиональны, хорошо знают свой предмет и интересуются им. У нас есть очень много молодых преподавателей, несмотря на довольно жесткий отбор. По ним видно, что им нравится преподавать. Они очень открыты, каждый студент может к ним подойти, попросить что-то, и они всегда помогут.

Самый любимый предмет?

Абстрактная математика, потому что это прикольно. Вводятся какие-то аксиомы, какой-то набор логических правил, а остальное строится на этих правилах. Все логично, стройно и красиво развивается. Хотя изначально ты можешь прочитать задание и вообще не понять, как это делать. В этот момент ты должен задействовать свое воображение, пытаешься зайти с разных сторон. И в итоге приходишь к своему нестандартному решению. Одна и та же задача может быть решена по-разному.

А самый нелюбимый?

Физкультура, ее было довольно непросто сдать. Это сарказм, так как в Вышке физкультуры фактически нет.

Самая вкусная еда в столовой?

Вишневый пирог, в нем 90% начинки. Очень калорийный, сладкий, но вкусный.

Какую музыку ты слушаешь?

System Of A Down, Iron Maiden, Daron Malakian, Rammstein, "Король и Шут" иногда. Я много чего слушаю, но в основном альтернатива, металл, рок.

Как ты проводишь свободное время?

Обычно читаю что-то или смотрю по определенным темам для общего развития. Много разных активностей, например, недавно меня позвали поддерживать вышкинскую команду КВН. Также я записался на полет на параплане.

Самое странное, что ты делал в университете?

Однажды мы прятались от охраны, чтобы остаться в универе и доделать задание к кейс-чемпионату. В итоге нас нашли, и нам пришлось искать круглосуточное кафе.

Какие плюсы ты видишь для себя в том, что ты студент?

Студенческая среда позволяет общаться со множеством людей. К студенту относятся по-другому, чувствуется свобода.

Что ты пожелаешь будущим студентам Вышки?

Не расстраиваться. Оценки – это не так важно по сравнению с тем, что ты пришел сюда получить знания. Вышка дает все возможности, чтобы взять максимум, нужно просто понять, что значит этот максимум для тебя и взять его.

Марина Астаева, Первый МГМУ им. Сеченова / 3 курс

Факультет: Лечебный / Специальность: Лечебное дело

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Что для тебя твой университет?

Для меня это вся моя жизнь. Я с пятого класса знала, что хочу сюда поступить. Это и учеба, и возможности, и большое количество друзей. Здесь можно реализоваться не только в качестве медика, но и в роли спортсмена, волонтера, организатора.

Какие качества ты ценишь в своих преподавателях?

Их опыт и отзывчивость, они всегда готовы помочь и поддержать любые инициативы. Все преподаватели замечательные, и никогда не бывает конфликтных ситуаций. Они берут нас с собой на свои другие места работы, где мы можем поработать и в лаборатории, или с пациентами.

Самый любимый предмет?

Из основных фундаментальных дисциплин – это гистология. Нравилось сидеть смотреть в микроскоп, разглядывать все клеточки и разбираться, как это работает. Из нынешних – это фармакология, потому что этот предмет объединяет все, что мы проходили до этого.

А самый нелюбимый?

Информатика, потому что у меня очень сложные отношения с компьютерными программами и статистикой. Хорошо, что это уже в прошлом.

Самая вкусная еда в столовой?

Самая вкусная столовая у нас на станции "Измайловская". Там вкусный борщ и куриная котлетка с пюрешкой.

Какую музыку ты слушаешь?

В основном, это русский рок. Louna и "Король и шут" – из любимых.

Как ты проводишь свободное время?

Я занимаюсь музыкой, играю на фортепиано и гитаре, также вокал. В свободное время я хожу в больницы в качестве дополнительных занятий, на дежурства. В университете занимаюсь волонтерством и организацией различных мероприятий. Еще люблю плавать.

Какие плюсы ты видишь для себя в том, что ты студент?

Это такой возраст, когда уже все можно, но на тебе не такой груз ответственности. Это весело и классно, огромное количество друзей и возможностей построить свою дальнейшую жизнь, как ты хочешь.

Что ты пожелаешь будущим студентам МГМУ?

Не сдаваться и не падать духом никогда, это очень сложно на первых курсах из-за большого объема материала. Многие впадают в депрессию, им не хватает сна и сил. Главное это пережить.



Алиса Абаева