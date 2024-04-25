Суд отправил экс-зампреда правительства Подмосковья Стригункову в СИЗО

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Тверской суд Москвы отправил бывшего первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову в СИЗО по делу о получении взятки в размере не менее 123 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Под стражей Стригункова пробудет минимум до 15 июня.

По данным следствия, экс-зампред правительства Московской области систематически получала взятки от исполнителей госконтрактов по ремонту больниц в регионе. Обладая связями, подозреваемая якобы привлекала знакомых и доверенных должностных лиц к участию в преступном сговоре.

О задержании экс-зампреда правительства Подмосковья стало известно 24 апреля. Следователи просили заключить ее под стражу. Сама Стригункова не признает вину.

