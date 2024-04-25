Следствие просит арестовать экс-зампреда правительства Подмосковья Стригункову

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Следствие просит суд арестовать бывшего заместителя председателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову за взятки. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

По данным Тверского суда столицы, заседание по вопросу избрания меры пресечения должно начаться уже в ближайшее время. Согласно материалам дела, Стригункова обвиняется в получении взятки на сумму не менее 123 миллионов рублей.

В издании ранее отмечали, что бывшую чиновницу подозревают в получении взятки в рамках заключения контрактов о ремонте больниц. Стригункова покинула свой пост по собственному желанию еще в марте 2024 года.

Информация о задержании Стригунковой появилась 24 апреля. В тот момент следствие устанавливало точную сумму подкупа и взяткодателя.