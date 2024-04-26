Ракетную опасность отменили в Белгородской области

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Сигнал ракетной опасности отменили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Угроза ракетной опасности действовала в регионе на протяжении около 25 минут.

Ранее суд заочно приговорил командира 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгения Булацика к 18 годам колонии за атаку на нефтеналивную станцию в Брянской области.

До этого сообщалось о возгораниях на объектах ТЭК в Смоленском и Ярцевском районах Смоленской области, которые произошли в ночь на 24 апреля в результате атаки БПЛА. К моменту начала пожаров средства ПВО еще вели борьбу с украинскими дронами.

Вскоре спасателям удалось локализовать огонь на объектах топливно-энергетического комплекса, а спустя еще некоторое время – полностью потушить пожары.