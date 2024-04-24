Пожары произошли в результате атаки БПЛА по объектам ТЭК в Смоленской области

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Несколько возгораний произошло в результате атаки украинских беспилотников по гражданским топливно-энергетическим объектам в Смоленском и Ярцевском районах Смоленской области. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.

По его словам, в данный момент силы противовоздушной обороны продолжают вести борьбу с воздушными целями. Сотрудники МЧС ликвидируют образовавшиеся пожары.

"Прошу сохранять спокойствие и не поддаваться панике. По развитию ситуации дополнительно проинформирую", – добавил Анохин.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о падении беспилотника в промышленной зоне Липецка. Он отметил, что на месте уже работают правоохранители.

До этого средства ПВО уничтожили беспилотник в пригороде Воронежа. В результате падения обломков дрона загорелся частный дом. Оперативные службы уже локализовали пожар.