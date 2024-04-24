Мэр Харькова Терехов: Шевченковский район остался без газа

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Шевченковский район Харькова остался без газоснабжения после повреждения газопровода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

"Был перебит газопровод. Нам пришлось отключить газоснабжение во всем микрорайоне", – приводит агентство комментарий Терехова местным изданиям.

В ночь на 24 апреля украинские СМИ сообщали о многочисленных взрывах в Харькове и Харьковской области, а также в городе Николаев на юге Украины.

Ранее российская армия нанесла удар по телевышке в Харькове. После этого в воздух поднялось облако дыма, а верхняя часть башни упала. Произошедшее стало причиной перебоев с цифровым телевидением вечером 22 апреля.

По словам главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, взрыв на объекте произошел на высоте 140 метров. До удара высота объекта телевизионной инфраструктуры составляла 250 метров.