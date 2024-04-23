Глава ОВА Синегубов: телевещание отсутствует в Харькове после удара по вышке

Фото: телеграм-канал "Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА"

После удара по телевышке в Харькове и ближайших населенных пунктах прервалось цифровое телевещание. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, передает RT.

По его словам, взрыв на объекте произошел на высоте 140 метров. До удара высота объекта телевизионной инфраструктуры составляла 250 метров.

"Харьковчане могут подключать спутниковое ТВ. Радио, интернет и мобильная связь работают", – информировал Синегубов.

Он добавил, что сейчас специалисты изучают последствия удара и степень повреждения телевизионного оборудования.

Накануне российская армия нанесла удар по телевышке в Харькове. После этого в воздух поднялось облако дыма, а верхняя часть башни упала. Произошедшее стало причиной перебоев с цифровым телевидением вечером 22 апреля.

