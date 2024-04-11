В Харьковской области началась принудительная эвакуация из 47 населенных пунктов

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Принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 населенных пунктов объявили в Харьковской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региональной военной администрации Олег Синегубов.

"Только что на совете обороны области приняли решение о принудительной эвакуации", – подчеркнул он.

Глава администрации уточнил, что она началась в близких к границе с РФ пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов. Он добавил, что всего там проживают 182 ребенка.

Ранее киевские власти допустили принудительную эвакуацию жителей двух районов на севере Харьковской области, граничащей с Россией, – Харьковского и Богодуховского.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьков занимает центральное место в совещаниях украинского верховного командования. Он добавил, что на сегодняшний день украинские власти ведут активную работу по усилению ПВО в этом городе совместно со своими западными союзниками.

