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Несколько серий взрывов прозвучало в Харькове
Фото: 123RF/bryanwilkinson
В Харькове дважды за вечер 4 апреля прозвучали взрывы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
"В Харькове снова слышны взрывы", – приводит его слова ТАСС.
Первая серия взрывов, согласно заявлению мэра, прозвучала более часа назад. На данный момент в ряде регионов Украины, в том числе в Харьковской области, действует воздушная тревога.
Ранее стало известно, что ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" лишилась внешнего электроснабжения после взрывов в Харькове, которые произошли в ночь с 3 по 4 апреля.
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