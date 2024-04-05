Несколько серий взрывов прозвучало в Харькове

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В Харькове дважды за вечер 4 апреля прозвучали взрывы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"В Харькове снова слышны взрывы", – приводит его слова ТАСС.

Первая серия взрывов, согласно заявлению мэра, прозвучала более часа назад. На данный момент в ряде регионов Украины, в том числе в Харьковской области, действует воздушная тревога.

Ранее стало известно, что ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" лишилась внешнего электроснабжения после взрывов в Харькове, которые произошли в ночь с 3 по 4 апреля.