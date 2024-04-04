Взрывы прозвучали в Харькове – РИА Новости

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Серия взрывов прозвучала в Харькове. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

Согласно данным СМИ, в городе были слышны не менее трех взрывов. В Сумской и Харьковской области Украины звучат сирены воздушной тревоги.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что у властей города есть конкретные планы по эвакуации населения. При этом он заявил, что в Харькове спокойная ситуация и никакой паники у населения нет.

22 марта Терехов сообщал, что город был полностью обесточен в результате серии взрывов. Он заявил, что в Харькове серьезные проблемы с водо- и теплоснабжением, а также не работает электрический транспорт.