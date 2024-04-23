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23 апреля, 04:45

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ТАСС: взрывы произошли в Киеве

Серия взрывов произошла в Киеве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прозвучала в Киеве в ночь на 23 апреля. Об этом сообщают украинские СМИ, передает ТАСС.

В городской администрации сообщили о работе систем противовоздушной обороны в столице Украины. На фоне взрывов в Киеве, Киевской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу, однако вскоре ее отменили. На данный момент сирены воздушной тревоги звучат в Полтавской и Черкасской областях.

Ранее этой ночью СМИ сообщали о взрывах, которые прогремели в Одессе. Вместе с тем какие-либо подробности случившегося не приводились.

До этого глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о повреждении объекта телевизионной инфраструктуры в Харькове. В связи с этим в городе наблюдались перебои с сигналом цифрового телевидения.

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