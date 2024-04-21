Эксперт Харченко: на Украине могут ввести отключения света на 4‑6 часов в сутки

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На Украине летом и зимой могут быть введены отключения света света на 4–6 часов в сутки. Такое мнение высказал директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко.

"Украина вряд ли пройдет пики потребления в июле-августе и зимой без ограничений. Это умеренно-оптимистичный сценарий. В худшем случае доступ к электричеству будет отсутствовать в течение 4–6 часов в сутки", – приводит его слова РИА Новости.

Он уточнил, что из-за российских ударов по энергетике, Украина потеряла до 7 гигаватт генерации, повреждены электроподстанции и сети. При этом, по его мнению, "апокалипсиса не будет".

Ранее глава украинского Минэнерго Герман Галущенко сказал, что объекты энергетики страны

подверглись массированной атаке. По его словам, целью, в частности, были объекты генерации электроэнергии. Галущенко указал, что под удары попали объекты в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях.