Минэнерго Украины сообщило об атаке на объекты энергетики

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Объекты энергетики Украины подверглись массированной атаке, пишет RT со ссылкой на главу Минэнерго страны Германа Галущенко.

"Очередная массированная атака на нашу энергетику... Целью атаки были, в частности, объекты генерации электроэнергии", – сообщил он.

По словам министра, ударам подверглись объекты в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях.

22 марта стало известно, что удар российской армии поразил завод "Элетротяжмаш", который входит в список предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. Как уточнил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, на территории предприятия находилась тяжелая техника ВСУ.

Кроме того, ВС России поразили танковый завод в Харькове. Удары также пришлись по двум ТЭЦ, уточнил он.