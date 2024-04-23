ТАСС: серия взрывов прогремела в Одессе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько мощных взрывов прогремели в Одессе в ночь на 23 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

Подробности случившегося не уточняются, как и информация о возможном повреждении объектов инфраструктуры. На момент публикации воздушная тревога объявлена в Черкасской и Полтавской областях Украины.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о повреждении объекта телевизионной инфраструктуры в Харькове. В связи с этим в городе наблюдались перебои с сигналом цифрового телевидения.

Директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко сообщал, что на Украине летом и зимой могут быть введены отключения света на 4–6 часов в сутки. По его словам, из-за российских ударов по энергетике, Украина потеряла до 7 гигаватт генерации, повреждены электроподстанции и сети.