Подполье сообщило, что ВС РФ ударили по ВСУ в районе Никополя

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили по речному порту в городе Никополь Днепропетровской области. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

"В 16:50 прилет в Никополь, вернее серия прилетов, не менее трех", – цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что в городе была мощная детонация, а также отмечалась работа украинских ПВО. Взрывы прозвучали, по его словам, в двух районах Довгалевской улицы.

"Конкретнее сказать сложно, но в ту сторону поехали скорые", – сказал собеседник.

По словам Лебедева, в районе Довгалевки находятся нефтебаза, пристань нефтебазы, склады и несколько общежитий, где видели украинских военных.

Ранее подпольщик отмечал, что удар российской армии был зафиксирован в районе аэродрома Канатово в Кировограде. После удара в сторону аэродрома проехали 8 скорых.