Военкор Коц назвал российский удар по расположению ВСУ в Чернигове "ювелирным"

Фото: телеграм-канал "ДСНС України"

Удар российской армии по расположению ВСУ в Чернигове был выполнен достаточно точно и своевременно, чтобы назвать его "ювелирным". Об этом в своем телеграм-канале заявил военкор Александр Коц.

По данным военкора, речь идет о здании бывшей гостиницы, которая прекратила работу в 2022 году. Вместо постояльцев туда заселили военных украинской армии. В подтверждение своих слов Коц опубликовал кадры, на которых медики и спасатели оказывают помощь людям в форме.

Более того, на кадрах украинских СМИ в развалинах бывшей гостиницы наблюдаются двухъярусные кровати для военных.

Ранее российские десантники устранили украинских снайперов на артемовском участке. ВС РФ уничтожили снайпера и группу его прикрытия из семи человек.

