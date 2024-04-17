17 апреля, 15:41Политика
ВС РФ уничтожили склад террористов из РДК
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы России (ВС РФ) за прошедшие сутки уничтожили склады боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая террористов "Русского добровольческого корпуса" (РДК, признана террористической организацией и запрещена на территории РФ). Об этом пишет Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве добавили, что были уничтожены склады оперативно-тактической группы "Донецк" и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ. Кроме того, за сутки ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 132 районах.
Ранее стало известно, что российские десантники устранили украинских снайперов на артемовском направлении в ДНР. В плен были взяты четверо солдат ВСУ. До этого ВС РФ сбили 3 метеозонда ВСУ над территорией Брянского района.
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