Беспилотник упал в промышленной зоне Липецка

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Падение БПЛА произошло в промышленной зоне Липецка. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

По его словам, жертв в результате произошедшего нет. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Власти Липецкой области также ввели на территории региона режим воздушной опасности.

Вечером 23 апреля и в ночь на 24 апреля несколько беспилотников было уничтожено над территориями Белгородской и Воронежской областей. Во обоих случаях, предварительно, обошлось без пострадавших.

Кроме того, режим опасности атаки беспилотников был объявлен на территории Курской области.