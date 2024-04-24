24 апреля, 05:08Происшествия
Беспилотник упал в промышленной зоне Липецка
Фото: 123RF/escapejaaj
Падение БПЛА произошло в промышленной зоне Липецка. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.
По его словам, жертв в результате произошедшего нет. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Власти Липецкой области также ввели на территории региона режим воздушной опасности.
Вечером 23 апреля и в ночь на 24 апреля несколько беспилотников было уничтожено над территориями Белгородской и Воронежской областей. Во обоих случаях, предварительно, обошлось без пострадавших.
Кроме того, режим опасности атаки беспилотников был объявлен на территории Курской области.
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