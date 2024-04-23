Возгорание сухой травы произошло после уничтожения БПЛА в Белгородской области

Фото: Министерство обороны РФ

Возгорание сухой травы на площади 800 квадратных метров произошло после уничтожения беспилотника в Чернянском районе Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пожарные оперативно ликвидировали очаг возгорания. Кроме того, осколками БПЛА была повреждена кровля и выбиты окна в частном жилом доме в селе Волоконовка. В результате случившегося никто не пострадал.

"Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется", – добавил Гладков.

Ранее в Минобороны РФ уже сообщали, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области.

До этого три человека пострадали после атаки дрона на город Шебекино. По данным Гладкова, у одного мужчины – осколочные ранения грудной клетки и плеча, у другого – ранение осколком в живот, а у третьего пострадавшего выявили осколочное ранение голени и кисти.