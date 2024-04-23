Российские ПВО сбили еще один украинский дрон над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, попытка атаковать российские объекты была пресечена примерно в 21:50 по московскому времени. О последствиях на земле и возможных пострадавших в сообщении не говорится.

Ранее глава МО РФ Сергей Шойгу рассказал, что с начала СВО российские военные ликвидировали свыше 22 тысяч дронов, запущенных киевским режимом. Также армия РФ ликвидировала свыше 3 500 реактивных систем залпового огня.