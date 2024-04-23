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Происшествия

Силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали над Белгородом и Белгородским районом – было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал. В поселке Разумное после прилета во двор частного дома были выбиты окна и посечен фасад здания, также выбито лобовое стекло у легкового автомобиля. Более подробная информация о последствиях воздушной атаки уточняется.

Гладков добавил, что в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности.

Ранее средства противовоздушной обороны зафиксировали и ликвидировали несколько беспилотников в Жуковском районе Калужской области. Обломки БПЛА рухнули возле нескольких населенных пунктов.

До этого сообщалось, что беременная женщина скончалась в результате обстрела белгородского села Новая Таволжанка со стороны ВСУ. Гладков выразил соболезнования близким погибшей.

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