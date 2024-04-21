Политолог Батурин: Запад поощряет удары по РФ в надежде подорвать ситуацию внутри

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Западные власти поощряют удары по России, надеясь подорвать внутриполитическую ситуацию. Об этом заявил крымский политический эксперт Денис Батурин.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право наносить удары по военным целям на территории РФ, назвав их легитимными.

"Запад поощряет и направляет Киев на удары любым оружием в глубину российской территории. Обратим внимание также на то, что Столтенберг понимает под "глубиной территории России" – удары по Белгороду и Москве? Опасное заявление", – цитирует Батурина РИА Новости.

При этом, если Столтенберг имел ввиду удары по Бердянску, Севастополю и Донецку, его заявление можно считать признанием возвращенных исторических земель России, отметил эксперт.

Батурин считает, что подобными словами НАТО пытается компенсировать сложившуюся на сегодня ситуацию, связанную с недостаточными поставками вооружений ВСУ.

Ранее Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя слова Столтенберга, пришел к выводу, что удары по РФ планируют в НАТО. Он отметил, что своими словами генсек Альянса "дал зеленый свет" ВСУ на продолжение террористических атак.

