Генсек НАТО назвал удары Украины по военным объектам РФ самообороной

Фото: depositphotos/gints.ivuskans

Возможные обстрелы Киева военных объектов внутри России – это "самооборона". Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с финским президентом Александром Стуббом в Брюсселе, его слова передает РИА Новости.

Генсек отметил, что военные объекты РФ являются законной целью Вооруженных сил Украины (ВСУ), потому что Россия использует свои многочисленные и разнообразные возможности.

Ранее СМИ писали, что украинская армия применила химическое оружие в районе Клещеевки в ДНР. По данным прессы, мог использоваться адамсит – отравляющее вещество, которое при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако. Адамсит поражает верхние дыхательные пути человека, вызывая замедление частоты сердечных сокращений, повышение артериального давления и внезапную остановку дыхания.

