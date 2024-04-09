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09 апреля, 23:38

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ТАСС: ВСУ применили химическое оружие в районе Клещеевки

Украинские войска применили химическое оружие в районе Клещеевки

Фото: 123RF/zabelin

Украинские военные применили химическое оружие в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.

"Может применяться адамсит (DМ) – отравляющее вещество, при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако", – сообщил собеседник агентства.

Это вещество поражает верхние дыхательные пути человека, вызывая тем самым замедление частоты сердечных сокращений, повышение давления и внезапную остановку дыхания.

Ранее Россия уже сообщала Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о планах Киева совершить теракты при помощи аналога химического вещества BZ, произведенного в США.

До этого замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский заявил, что российская сторона сорвала несколько провокаций Украины по применению химикатов в зоне спецоперации.

Минобороны РФ обвинило США в разработке биологического оружия

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