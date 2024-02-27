ФСБ предотвратила в Запорожской области теракт спецслужб Украины с химоружием

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В Запорожской области предотвращен теракт, подготовленный спецслужбами Украины, с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ (по классификации НАТО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным силовиков, спецслужба задержала троих граждан Украины. ФСБ удалось изъять также препараты, которые использовались для создания химического оружия массового поражения, произведенные в США.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 355 ("Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения") и статье 205 ("Террористический акт") Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее стало известно, что с начала спецоперации спецслужбы и правоохранительные органы РФ пресекли на территории государства 419 террористических преступлений. Кроме того, с начала СВО в интернете удалили более 360 тысяч экстремистских материалов, а также заблокировали доступ к 70 тысячам страниц, рассказал председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников.



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