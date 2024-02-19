ФСБ ликвидировала агента СБУ, планировавшего теракт против политика из Запорожья

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Российские силовики ликвидировали агента СБУ, который планировал перед выборами устроить теракт в отношении одного из политиков Запорожской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

В спецслужбе уточнили, что силовики пресекли деятельность гражданина РФ Виталия Дятленко, который был завербован СБУ. В преддверии электорального цикла 2024 года он проводил подготовку террористического акта, указали в ЦОС.

По данным ФСБ, мужчина планировал использовать самодельное взрывное устройство, его действия координировали сотрудники украинской спецслужбы.

"При попытке задержания Виталий Дятленко оказал вооруженное сопротивление сотрудникам органов безопасности и ответными действиями был нейтрализован. Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет", – говорится в сообщении.

Между тем стало известно, что с начала спецоперации спецслужбы и правоохранительные органы РФ пресекли на территории государства 419 террористических преступлений. Кроме того, с начала СВО в интернете удалили более 360 тысяч экстремистских материалов, а также заблокировали доступ к 70 тысячам страниц, рассказал председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников.

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