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Правительственная организация "Британский совет" (British Council) вела разведывательную деятельность на территории Херсонской области через подконтрольные ей организации в интересах Киева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ведомстве уточнили, что под влияние организации подпал житель поселка Новая Маячка Сергей Чебукин, который ранее разделял ультранационалистические взгляды. Мужчина вовремя осознал, что его втягивают в преступную деятельность, и обратился в правоохранительные органы, добавили в сообщении.

В ЦОС заявили, что сейчас российские спецслужбы проверяют деятельность British Council на территории региона и лиц, сотрудничающих с организацией на конфиденциальной основе.

Накануне российские силовики ликвидировали агента СБУ, который планировал перед выборами устроить теракт в отношении одного из политиков Запорожской области. По данным ФСБ, мужчина планировал использовать самодельное взрывное устройство, его действия координировали сотрудники украинской спецслужбы.

До этого сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровска, который по заданию военной разведки Украины собирал информацию о российских военных, участвующих в спецоперации. Мужчина собирал данные о радиочастотах, использующихся Минобороны РФ, а также планировал покушение на военных, базирующихся в частях Хабаровского края.

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