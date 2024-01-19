ФСБ задержала жителя Хабаровска за шпионаж для военной разведки Украины

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровска, который по заданию военной разведки Украины собирал данные о российских военных, участвующих в СВО. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Выявлена и пресечена противоправная деятельность пособника украинских спецслужб", – говорится в сообщении.

По информации спецслужб, мужчина собирал данные о радиочастотах, использующихся Минобороны РФ, а также планировал покушение на военных, базирующихся в частях Хабаровского края.

До этого в Санкт-Петербурге арестовали 67-летнего жителя Дагестана за попытку сотрудничества с Украиной. Он обратился в разведывательное управление страны и заявил о своем желании раскрыть сведения, а также совершить действия, которые могли привести к поражению РФ на передовой.

