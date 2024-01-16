В Санкт-Петербурге суд отправил в СИЗО пенсионера за попытку сотрудничества с Украиной

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Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 67-летнего гражданина Дагестана за попытку сотрудничества на конфиденциальной основе с военной разведкой Украины, заявили в объединенной пресс-службе судов города.

Следователи в суде сообщили, что пенсионер обратился в Главное управление разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины и заявил о своем желании раскрыть сведения, а также совершить действия, которые могли привести к поражению РФ на передовой. Однако о намерении мужчины узнали сотрудники ФСБ, которые пресекли деятельность обвиняемого.

На мужчину завели уголовное дело. Теперь он пробудет в СИЗО до 11 марта. Во время судебного заседания пенсионер не стал высказываться по поводу задержания и обвинений, однако попросил о более мягкой мере пресечения.

Ранее спецслужбы в аэропорту Кемерово задержали мужчину, который пытался уехать на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ. 36-летний россиянин вступил в контакт с украинским координатором при помощи мессенджера.

Он успел купить военную форму, средства связи и билеты для пересечения российско-украинской границы. Злоумышленник арестован, против него возбуждено уголовное дело.



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