ФСБ задержала жителя Кемерово, который намеревался вступить в состав ВСУ

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В аэропорту Кемерово задержали мужчину, который пытался уехать на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ, сообщает "Радио 1" со ссылкой на спецслужбы.

36-летнего россиянина остановили при прохождении регистрации на рейс. По данным ФСБ, он вошел в контакт с неким украинским координатором через мессенджер, изъявив желание вступить в украинское вооруженное формирование и воевать на их стороне против России.

Россиянин заполнил все необходимые анкеты, купил военную форму, медикаменты, средства связи и транспортные билеты, с помощью которых планировал пересечь российско-украинскую границу.

Злоумышленник арестован. Против него возбудили уголовные дела об участии в террористической организации и государственной измене.

Ранее по обвинению в госизмене арестовали томского хакера, действия которого курировала Украина. Кировский районный суд принял решение заключить подозреваемого в хакерских атаках на объекты информационной инфраструктуры в РФ под стражу.

Сотрудникам ФСБ удалось выявить и оперативно пресечь противоправную деятельность мужчины, которая была направлена против безопасности России.



ФСБ задержала жителя Кабардино-Балкарии за попытку вступить в ВСУ