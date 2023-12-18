Российские силовики нашли в ДНР тайник с секретными документами СБУ

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Российские силовики обнаружили в Волновахском районе ДНР тайник с секретными документами Службы безопасности Украины. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает РИА Новости.

Совместные мероприятия были проведены ведомством вместе с органами военной контрразведки Тихоокеанского флота. Сообщается, что эти документы должны были эвакуировать перед началом спецоперации России.

"В ходе изучения документов получены сведения о лицах, в том числе причастных к деятельности украинских спецслужб", – заявили в ФСБ.

После получения документов проводятся оперативно-разыскные мероприятия по проверке информации.

Ранее ФСБ задержала в Воронеже агента спецслужб Украины, который готовил теракт в отношении высокопоставленного российского военного. После задержания украинский агент признался в содеянном и рассказал, что готовил теракт по указанию спецслужб.

До этого жителя Красноярского края арестовали за шпионаж в пользу украинской стороны. Он за вознаграждение предоставлял украинским спецслужбам данные о расположении воинских частей в регионе, а также критически важных объектов энергетической инфраструктуры.

ФСБ уличила жителей Московского региона в переводах денежных средств украинскому фонду